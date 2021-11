Bruckner Orchester begeisterte mit Mahlers 5. Sinfonie

Mit einer packenden Wiedergabe von Gustav Mahlers 5. Sinfonie eröffnete das Bruckner Orchester Linz am Samstag die eigene Konzertreihe 2020/2021 im Linzer Brucknerhaus. Chefdirigent Markus Poschner präsentierte den großen Klangkörper in einer Qualität der Extraklasse, die erleben ließ, dass das Orchester nicht nur die „Bruckner-DNA“ in sich hat, sondern auch die Sinfonien Gustav Mahlers zu seiner Kernkompetenz gehören.

Das lyrische, nur von Streichorchester und Harfe vorgetragene, weithin bekannte Adagietto, lädt zum Innehalten ein, ehe der fünfte Satz mit einem polyfonen Geflecht Trauer und Melancholie vergessen macht. Nach einer Fülle musikalischer Themen gipfelt die Sinfonie in einer hinreißenden Schlusssteigerung. Nach der fulminanten Darbietung des Orchesters und der begeisternden Arbeit des Dirigenten war das frenetische Publikum an der Reihe: schier endloser Jubel.

Eingeleitet wurde der denkwürdige Abend mit einem kurzen Werk des in Linz geborenen Komponisten Gerald Resch. In seinen „Inseln“ für Orchester verarbeitet er Erlebnisse im norddeutschen Wattenmeer, in dem sich durch Ebbe und Flut Erhebungen bilden, verformen und schließlich wieder in den Wellen verschwinden. Das Prinzip des zyklischen Wandels vom Gestalthaften zum Gestaltlosen und zurück wendet der Komponist auch in seinem 2016 uraufgeführten Werk an, unter besonderem Einsatz des reich bestückten Schlagwerks. Die Instrumentalisten zeigten dabei beispielhafte Präzision.