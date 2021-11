Italien beobachtet mit Interesse 2G-Regelung in Österreich

Die ab Montag in Österreich geltende 2G-Regelung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weckt in Italien viel Interesse. Politiker und Virologen diskutieren dort über die Verschärfung der Corona-Regeln. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio betonte, dass für Italien ein Lockdown für Nicht-Geimpfte „wie in Österreich“ nicht in Frage komme. Die epidemiologische Lage im Land sei unter Kontrolle.