Irakischer Regierungschef übersteht Drohnenangriff

Der irakische Regierungschef Mustafa al-Kadhimi hat am Sonntag einen Drohnenangriff auf seine Residenz in Bagdad unbeschadet überstanden. „Der Premier blieb unversehrt und ist bei guter Gesundheit“, teilte das militärische Sicherheitszentrum nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur INA mit. Al-Kadhimi selbst twitterte, dass es ihm gut gehe. „Ich fordere von allen Ruhe und Zurückhaltung im Irak.“ Die US-Regierung verurteilte den „offensichtlichen Terrorakt“.

Bei dem Angriff am frühen Morgen sei eine mit Sprengstoff beladene Drohne eingesetzt worden, berichtete INA. Die Agentur veröffentlichte Aufnahmen von Zerstörungen an einem Gebäude. Die Residenz liegt innerhalb der besonders geschützten Grünen Zone im Zentrum der irakischen Hauptstadt. Nach unbestätigten Berichten des Nachrichtenkanals Al-Arabija wurden mindestens fünf Leibwächter verletzt. Die Sicherheitskräfte hätten die „notwendigen Maßnahmen“ ergriffen, hieß es weiter in der Mitteilung.