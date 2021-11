Bundesliga sagt Sturm-Partie wegen Corona-Fällen ab

Das für den (heutigen) Sonntag angesetzte Fußball-Bundesligaspiel zwischen Altach und Sturm Graz ist auf 1. Dezember verschoben worden. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle bei den Steirern. „Aufgrund der Entwicklung der positiven Fälle wurde aus medizinischen Gründen entschieden, das Spiel zu verschieben“, teilte die Bundesliga mit, nachdem es auch am Sonntag noch positive Testresultate gegeben hatte.

Die Absage hatte sich bereits am Samstag abgezeichnet, als die Grazer positive Antigentests „mehrerer Spieler und Betreuer“ vermeldet hatten. Laut „Kronen Zeitung“ sollen es acht Fälle gewesen sein. Kelvin Yeboah war bereits am Donnerstag, dem Tag des Europa-League-Auswärtsspiels gegen Real Sociedad, positiv getestet worden. Seither sitzt der Angreifer in einem Hotel in San Sebastian eine zehntägige Quarantäne ab.

Altach-Sportdirektor Werner Grabherr bedauert den Ausfall des Heimspiels, zeigte aber auch vollstes Verständnis. „Natürlich hätten wir gerne gespielt, mit Sturm hatten wir auch einen Gegner, der viele Spiele hinter sich hat und auch eine kleine Ergebniskrise mitbringt, es wäre viel angerichtet gewesen. Wir nehmen es aber wie es ist, die Gesundheit geht vor, deshalb waren die Entscheidungen, wie sie getroffen wurden, auch richtig“, so Grabherr im Sky-Interview.

Bisher habe das Anti-Corona-Konzept der Liga gut funktioniert. Es habe zwar immer wieder einzelne Fälle gegeben, die man aber isolieren und so den Spielbetrieb fortsetzen konnte. „Jetzt, aufgrund der Anzahl der Fälle, ist es eine größere Herausforderung, auch mit den Familien der Spieler und Kindern in den Schulen. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur uns im Fußball, sondern alle schützen“, so Grabherr.

Sturm war ohne Yeboah und den bereits in der Vorwoche positiv getesteten Jusuf Gazibegovic am Freitag vom Baskenland nach Friedrichshafen geflogen, von wo man nach Altach weiterreiste. Die am Freitagabend in Vorarlberg durchgeführten PCR-Tests waren noch allesamt negativ ausgefallen.