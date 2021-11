Nicaraguas Präsident lässt sich wiederwählen

In Nicaragua hat die umstrittene Präsidentenwahl begonnen. Nachdem die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Monaten sieben Anwärter auf das Präsidentenamt verhaftet oder unter Hausarrest gestellt hatten, strebt Staatschef Daniel Ortega bei der Abstimmung am Sonntag ohne ernst zu nehmende Gegner seine vierte Amtszeit in Folge an. Allein in der Nacht auf den Wahltag wurden nach Angaben der Opposition mindestens neun Regierungsgegner festgenommen.