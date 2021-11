Bundesliga sagt Sturm-Partie wegen Corona-Fällen ab

Die Absage hatte sich bereits am Samstag abgezeichnet, als die Grazer positive Antigentests „mehrerer Spieler und Betreuer“ vermeldet hatten. Laut „Kronen Zeitung“ sollen es acht Fälle gewesen sein. Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bezeichnete die Verschiebung als die sinnvollste Lösung. „Denn die Gesundheit aller Beteiligten steht über allem. Wir hoffen, dass es bei milden Verläufen bleibt“, so Schicker. Der Sturm-Tross werde getrennt heimreisen, sich dann in Selbstisolation begeben und weiterhin sehr genau getestet. Zudem seien alle Trainings der kommenden sieben Tage abgesagt worden.

Sturm-Angreifer Kelvin Yeboah war bereits am Donnerstag, dem Tag des Europa-League-Auswärtsspiels gegen Real Sociedad, positiv getestet worden. Seither sitzt er in einem Hotel in San Sebastian eine zehntägige Quarantäne ab. Die Steirer waren am Freitag ohne ihn und den bereits in der Vorwoche positiv getesteten Jusuf Gazibegovic vom Baskenland nach Friedrichshafen geflogen, von wo man nach Altach weiterreiste. Die am Freitagabend in Vorarlberg durchgeführten PCR-Tests waren noch allesamt negativ ausgefallen.