Irakischer Regierungschef übersteht Drohnenangriff

Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi hat einen Drohnenangriff auf seine Residenz unbeschadet überstanden. Nach Behördenangaben traf eine mit Sprengstoff beladene Drohne Sonntagfrüh Kadhimis Residenz in Bagdad, zwei weitere Drohnen wurden demnach abgefangen. Der Anschlag bedeutet eine weitere Eskalation der Sicherheitslage in dem Land. Die US-Regierung sprach von einem „offensichtlichen Terrorakt“. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Der Regierungschef sei bei dem „fehlgeschlagenen Attentat“ im als Grüne Zone bekannten Regierungsviertel von Bagdad nicht verletzt worden, teilte sein Büro am Sonntag mit. Kadhimi selbst twitterte, es gehe ihm gut. „Zum Wohle des Irak“ rief er zu „Ruhe und Zurückhaltung“ auf.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen waren in der Nacht auf Sonntag von einer Brücke über den Tigris aus drei mit Sprengladungen versehene Drohnen in Richtung des Regierungsviertels gestartet. Zwei von ihnen wurden demnach im Flug abgeschossen, die dritte schlug in Kadhimis Residenz ein und verletzte zwei Personenschützer. Auf von dem Büro des Regierungschefs veröffentlichten Fotos waren eine herausgerissene Holztür, Trümmer und eine beschädigte Außentreppe zu sehen.