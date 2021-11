Tränengas gegen Demonstranten im Sudan eingesetzt

Zum Auftakt einer zweitägigen Protestaktion gegen die Putschisten im Sudan sind Sicherheitskräfte landesweit gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Die Menschen folgten am Sonntag einem Aufruf des Gewerkschafts-Dachverbands SPA zum „zivilen Ungehorsam“ gegen den Sturz der Übergangsregierung durch die Armeeführung am 25. Oktober. Mindestens ein Mensch wurde verletzt, dutzende Demonstranten wurden festgenommen.

Polizisten hätten Tränengas eingesetzt, „obwohl wir nur auf der Straße standen und Banner hochhielten“, sagte einer der Demonstranten vor dem Bildungsministerium in der Hauptstadt Khartum. Lehrer demonstrierten dort gegen den Putsch und für eine zivile Regierung. „Das sudanesische Volk hat den Militärputsch abgelehnt“, twitterte SPA und versprach „keine Verhandlungen, keine Partnerschaft, keine Legitimität“.

Wenige Stunden später wurde in Khartum ein Zug von mehreren hundert Demonstranten nach Angaben von Zeugen ebenfalls mit Tränengas beschossen, diesmal im Viertel al-Burri im Osten der Hauptstadt. Anschließend wurden die von den Demonstranten errichteten Barrikaden wieder eingerissen.

Hunderte Demonstranten demonstrierten zudem in der Stadt in Atbara im Norden des Landes und riefen „Nein zur Militärmacht“. Auch in Wad Madni im Süden gab es Proteste.