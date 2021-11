Entscheidungswoche bei der Klimakonferenz in Glasgow

Am heutigen Montag geht die UNO-Klimakonferenz in Glasgow in die Entscheidungswoche, zum Verhandlungsstart auf Ministerebene wird Österreich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vertreten. Die COP26 ist mit fast 40.000 registrierten Delegierten die größte ihrer Art. In der ersten Woche gab es einige Absichtserklärungen, in den wichtigen Bereichen, die für das Funktionieren des Pariser Klimavertrags notwendig sind, gab es bisher jedoch nur geringe Fortschritte.