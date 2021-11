Erster Flug in die USA mit geimpften EU-Bürgern gestartet

Nach knapp 20 Monaten Corona-Einreisestopp ist am Montag in Frankfurt ein erstes Flugzeug in die USA mit geimpften EU-Bürgern an Bord gestartet. Nach Angaben der Singapore Airlines war die Boeing 777 mit 264 Sitzplätzen nahezu komplett ausgelastet. Die Maschine sollte laut Plan um 11.15 Uhr Ortszeit am New Yorker Flughafen John F. Kennedy landen. Seit Montag dürfen Ausländer nach einer vollständigen Impfung mit international anerkannten Präparaten wieder in die USA einreisen.