Pandemie und Chat-Affäre prägen Suche nach „Wort des Jahres“

Die Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Uni Graz hat in Kooperation mit der APA - Austria Presse Agentur wieder eine Liste mit Kandidaten zusammengestellt. Wörter, die den Österreicherinnen und Österreichern seit Ende vergangenen Jahres positiv oder negativ aufgefallen sind, konnten zuvor an die Jury geschickt werden. 2020 setzte sich beim „Wort des Jahres“ der „Babyelefant“ gegen „Corona“ durch, beim rot-weiß-roten Unwort ließ „Coronaparty“ das „Social Distancing“ hinter sich.

Auch bei den „Unwort“-Kandidaten hat die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen: „Impfapartheid“ („Kampfbegriff der extremen Rechten“, erläutert die Jury) und „Querdenker“ sind in der Liste neben den bereits erwähnten zu finden. Weiters stehen zur Wahl: „Quotenweiber“ als abwertender Begriff für weibliche Führungskräfte und „zur Seite treten“, ein beschönigender Ausdruck von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) anstelle von „Rücktritt“, wie die Jury erklärt. Weiters kann man zum Unwort „Kaufhaus Österreich“, „Schuldvermutung“ und „Hilfe vor Ort“ wählen. Letzteres ist laut Jury ein „Schlagwort“ von Innenminister Wolfgang Nehammer (ÖVP) und des nunmehrigen Bundeskanzlers Alexander Schallenberg (ÖVP), wonach Österreich keine Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland aufnimmt und stattdessen „Hilfe vor Ort“ anbietet, „die jedoch laut Medienberichten nie ankam“.

Neben „alles gurgelt“ stehen zwei politische Zitate für den „Spruch des Jahres“ zur Wahl: „Eli, es ist vorbei!“ - Ausspruch von Matthias Strolz an Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ Ex-Bundeskanzler Kurz verteidigte - und „Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht: Was ist denn jetzt schon wieder passiert“, Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Regierungskrise.