Seit 2015 mehr als 10.000 Wertekurse in Österreich

Seit dem Jahr 2015 haben in Österreich 10.342 Werte- und Orientierungskurse (inklusive „Vertiefungskursen“) stattgefunden (Stand Oktober 2021). Insgesamt nahmen bisher 123.020 Personen an diesen Kursen teil, gab das Integrationsministerium am Montag bekannt. Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) will am Dienstag bei einem Medientermin Details zum Ausbau der Kurse vorstellen.