Budget für Schulbuchaktion wird noch einmal erhöht

Das Budget 2021 brachte zuletzt ein Plus von 12,6 Mio. Euro. Mit dem Budget 2022 werde die begonnene Erhöhung der finanziellen Mittel für Schulbücher fortgesetzt, hieß es in der Aussendung. Schwerpunkt der Mittelaufstockung im letzten Jahr war die Einführung einer Preisstruktur für interaktive digitale Schulbücher (E-Books Plus) und auf Material für die Sekundarstufe II (Berufs- und Polytechnische Schule, AHS-Oberstufe, BMHS). Die zusätzlichen sechs Mio. für das Schuljahr 2022/23 sollen nun für Schulbücher in der Sekundarstufe I (Mittelschule, AHS-Unterstufe) verwendet werden.