Koalitionsvertrag in Tschechien unterzeichnet

Einen Monat nach der Parlamentswahl in Tschechien ist das künftige Mitte-Rechts-Bündnis unter Dach und Fach. Die Spitzen von fünf konservativen und liberalen Parteien setzten am Montag in Prag ihre Unterschrift unter den Koalitionsvertrag. Neuer Ministerpräsident soll der Vorsitzende der Bürgerdemokraten (ODS) werden, Petr Fiala. Der 57-jährige ehemalige Hochschulrektor sprach von einer Gesundheits-, Wirtschafts- und Wertekrise, aus der er Tschechien nun herausführen wolle.