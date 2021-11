Flüge in USA wieder möglich

Nach knapp 20 Monaten Corona-Einreisestopp ist am Montag in Frankfurt ein erstes Flugzeug in die USA mit geimpften EU-Bürgern an Bord gestartet. Nach Angaben der Singapore Airlines war die Boeing 777 mit 264 Sitzplätzen nahezu komplett ausgelastet. Auch der AUA-Flug OS089 von Wien nach New York (Newark) war vollständig ausgebucht. Seit Montag dürfen Ausländer nach einer vollständigen Impfung mit international anerkannten Präparaten wieder in die USA einreisen.