83-Jähriger erschoss Ehefrau und dann sich selbst

Im Fall eines Montagfrüh tot in einem Haus aufgefundenen Ehepaares am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) haben die Ermittler offenbar die Hintergründe klären können. Es sei davon auszugehen, dass der 83-Jährige zunächst seine 86-jährige Ehefrau mit einer Faustfeuerwaffe erschoss, und sich dann mit dieser das Leben nahm, berichtete das Landeskriminalamt (LKA) am Montag. Der Mann habe die Waffe legal besessen, hieß es.