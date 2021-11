Ex-Mitarbeiter der FPÖ Graz: Hunderttausende Euro abgezweigt

Nach den Enthüllungen um mögliche Extragagen an Parteichef und Klubobmann der Grazer FPÖ dräuen nun den Blauen in Graz neuerlich Kalamitäten: Wie die „Kleine Zeitung“ am Montag online berichtete und die Landes-FPÖ kurz darauf bestätigte, soll der Ex-Klubdirektor und Finanzreferent der Stadtpartei „mehrere 100.000 Euro aus öffentlichen Fördermitteln für persönliche Zwecke verwendet“ haben. Dieser habe vorige Woche Selbstanzeige erstattet und sei aus der Partei ausgetreten.