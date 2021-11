Plastikmüll und Puppen im neuen Burgtheater-Familienstück

Wie kann man das alles beherrschende Umweltthema kindgerecht für das Theater aufbereiten? Das neue Familienstück der Burgtheater-Bühnen, das am Samstag im Akademietheater Premiere feiert, versucht darauf eine Antwort. In „Zoes sonderbare Reise durch die Zeit“ landet die titelgebende Hauptfigur unversehens auf einer Insel aus Plastikmüll, wo sie an der Seite seltsamer Mensch- und Puppenwesen Rätsel lösen muss. Empfohlen wird die Produktion für Kinder ab sechs Jahren.

Anders als in den vergangenen Jahren, als die kleinen Burg-Dependancen Vestibül oder Kasino als Aufführungsort für die Kinderstücke dienten, lädt man das junge Publikum nun ins Akademietheater - offenbar nach dem Motto: Großes Thema, großes Haus. „Die Show handelt nicht zuletzt davon, Vertrauen in die jungen Leute zu setzen“, sagte Regisseurin Sue Buckmaster am Montag in einem Pressegespräch. Sie ist künstlerische Leiterin des britischen Theatre-Rites, das als Kooperationspartner vom Burgtheater eingeladen wurde.