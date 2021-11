Neue Grazer Schauspieldirektorin Andrea Vilter präsentiert

Derzeit arbeitet Andrea Vilter (55) an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin, freut sich aber, ab der Saison 2023/24 wieder an ein Theater zurückzukehren. Sie war an unterschiedlichen Häusern als Dramaturgin tätig, im Hessischen Staatstheater Wiesbaden lag auch die Leitung Schauspiel in ihrer Hand. Nun habe sie Lust, an einem Theater zu arbeiten, „das sehr vielfältig ist“. Graz empfinde sie als „Stadt, in der man sofort gerne leben möchte“. Außerdem sei „ein schönes Haus, das so gut dasteht, ein Geschenk“, betonte Vilter, die Iris Laufenberg nachfolgen wird.