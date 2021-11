Ex-EU-ÖVP-Abg. Seeber von Betrugsvorwurf freigesprochen

Der frühere Tiroler ÖVP-EU-Abg. Richard Seeber ist am Montag nicht rechtskräftig am Innsbrucker Landesgericht vom Vorwurf des schweren Betruges freigesprochen worden. Ihm wurde vorgeworfen, zwischen 2006 und 2010 Scheinrechnungen eines externen Beraters und dessen Tochter in Höhe von rund 400.000 gestellt zu haben. Richter Andreas Mair erklärte in seiner Urteilsbegründung: „Es ist kein Freispruch ohne Zweifel“, sondern einer, der „vieles offen lässt“.