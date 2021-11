Georgiens Ex-Präsident nach Hungerstreik im Spital

Der inhaftierte georgische Ex-Präsident und Oppositionsführer Michail Saakaschwili ist nach mehrwöchigem Hungerstreik in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden. Die Strafvollzugsbehörde teilte am Montag mit, Saakaschwili sei in eine medizinische Einrichtung für Häftlinge verlegt worden, „um eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands zu verhindern“. Zudem gebe es ein erhöhtes Risiko für seine Sicherheit.

Saakaschwili, der inzwischen die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, weist den Vorwurf als politisch motiviert zurück. Er trat nach seiner Festnahme umgehend in den Hungerstreik. Anhänger Saakaschwilis wollten am Montagabend in Tiflis für seine Verlegung in ein ziviles Krankenhaus demonstrieren. Ärzte hatten zuvor nach einer Untersuchung Saakaschwilis erklärt, es gebe ein „hohes Risiko von Komplikationen“. Er müsse dringend in einer „sehr gut ausgestatteten Klinik behandelt werden“.