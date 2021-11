Shoah-Namensmauer wird in Wien feierlich eröffnet

In Wien wird am Dienstag die Namensmauern-Gedenkstätte im Ostarrichipark eröffnet. Sie erinnert an die über 64.000 in der NS-Zeit ermordeten Juden aus Österreich. Die Shoah-Mauer besteht aus insgesamt 160 Gedenk-Stelen. Initiiert wurde das großteils von Bund und Ländern finanzierte Projekt vom Holocaust-Überlebenden Kurt Yakov Tutter. Die Gedenkstätte auf der Grünfläche vor der Österreichischen Nationalbank besteht aus mehreren oval angeordneten Steinmauern aus Granit.