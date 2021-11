Konflikt in Äthiopien: UNO warnt vor Ausweitung

Angesichts der Gewalt-Eskalation in Nordäthiopien warnen die Vereinten Nationen vor einem sich ausbreitenden Bürgerkrieg in dem ostafrikanischen Land. „Dass Äthiopien in einen sich ausweitenden Bürgerkrieg versinken könnte, ist nur zu real“, sagte die UNO-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, am Montag bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates.

Der Konflikt in der nördlichen Region Tigray habe katastrophale Ausmaße angenommen. „Die Kämpfe bringen die Zukunft des Landes und seiner Bevölkerung sowie die Stabilität der Region am Horn von Afrika in den letzten Tagen in große Unsicherheit.“ Das mächtigste UNO-Gremium war am Montag neuerlich zu einer Sondersitzung über die Lage im 115-Millionen-Einwohner-Land zusammengekommen. Am Freitag hatte der Sicherheitsrat die Konfliktparteien aufgefordert, „einen dauerhaften Waffenstillstand auszuhandeln“.