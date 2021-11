Attacke mit Flasche in Graz - Einvernahme von Angreifer

Nach dem Angriff eines 34-Jährigen am Montagnachmittag auf eine 68-Jährige in einem Supermarkt am Grazer Lendplatz wird die Befragung des Mannes fortgesetzt, bzw. wird er psychologisch untersucht. Die Frau dürfte wohl ein Zufallsopfer gewesen sein. Ihr Zustand ist stabil. Der Kroate hatte sie mit einer abgebrochenen Bierflasche von hinten attackiert. „Das beherzte Dazwischengehen des Personals“ habe die Frau vor schlimmeren bewahrt, sagte ein Polizist am Dienstag zur APA.