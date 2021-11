Mordprozess um getöteten Wiener Juwelier ab 29. November

Ab 29. November muss sich ein 21-Jähriger am Wiener Landesgericht wegen Raubmordes an einem Juwelier verantworten, den er am 14. Oktober 2020 in Tötungsabsicht in seinem Geschäft auf der Landstraßer Hauptstraße erstochen haben soll. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, das Urteil soll am 2. Dezember fallen.