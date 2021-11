Berlin erinnert mit Gedenkveranstaltung an Mauerfall 1989

Mit dem Entzünden zahlreicher Kerzen ist auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin-Mitte an den Mauerfall vor 32 Jahren erinnert worden. Nachdem die zentrale Gedenkveranstaltung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, kamen diesmal am Jahrestag des Mauerfalls über 60 Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und Gesellschaft zur Gedenkstätte Berliner Mauer.