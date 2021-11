Queen Elizabeth II. geht es wieder besser

Der gesundheitlich angeschlagenen Queen Elizabeth II. scheint es besser zu gehen. Die Königin habe sich einige Tage in ihrer ostenglischen Residenz Sandringham aufgehalten und sei nun nach Schloss Windsor bei London zurückgekehrt, meldete die Nachrichtenagentur PA am Dienstag. Demnach legte die 95 Jahre alte Monarchin die rund 170 Kilometer lange Strecke per Helikopter zurück. Beobachter werteten den Ausflug als Beweis für den verbesserten Gesundheitszustand der Queen.