UNO fordert von Äthiopien Freilassung von Beschäftigten

Die Vereinten Nationen haben von Äthiopien die sofortige Freilassung von mehr als einem Dutzend UNO-Beschäftigten verlangt. Insgesamt seien in der Hauptstadt Addis Abeba ohne Nennung von Gründen 22 lokale Beschäftigte verschiedener UNO-Agenturen festgesetzt worden, sagte Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York. Davon befänden sich 16 noch immer in Gewahrsam. „Es ist zwingend erforderlich, dass sie freigegeben werden.“