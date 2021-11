Topgesetzte Raducanu im Linz-Achtelfinale ausgeschieden

Der erste Auftritt von Emma Raducanu beim Tennis-WTA-Turnier in Linz ist gleichzeitig der letzte gewesen. Die topgesetzte US-Open-Siegerin unterlag nach einem Auftakt-Freilos am Dienstag im Achtelfinale der Chinesin Wang Xinyu mit 1:6,7:6,5:7. Die Nummer eins der Upper Austria Ladies war dabei im Finish am Oberschenkel angeschlagen. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde hingegen die Rumänin Simona Halep, die gegen Aliaksandra Sasnowitsch aus Belarus mit 7:5,6:3 gewann.