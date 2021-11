EU-Kommissionspräsidentin bei US-Präsident Biden

US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei dem Treffen in Washington soll es um die verschiedenen Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gehen. Aus dem Weißen Haus hieß es im Vorfeld, Biden werde seine Unterstützung für die EU als wesentlichen Partner bekräftigen.

Biden hatte das Amt von Vorgänger Donald Trump mit dem Versprechen übernommen, Schäden im transatlantischen Verhältnis zu reparieren und verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Dennoch gab es auch in den vergangenen Monaten Verstimmungen: unter anderem wegen des teils chaotischen Abzugs der USA aus Afghanistan oder des langen Zögerns der US-Regierung, die rigorose Corona-Einreisesperre für Europäer aufzuheben. Die Pandemie-bedingten Beschränkungen sind erst seit Montag wieder außer Kraft. Auf anderen Feldern näherte man sich an. So verständigten sich die beiden Seiten darauf, den jahrelangen Streit um US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa vorläufig beizulegen.