US-Vizepräsidentin Harris bei Präsident Macron in Paris

US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Mittwoch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Elysee-Palast erwartet. Der fünftägige Besuch in Paris gilt als Versöhnungsgeste nach dem Streit über ein neues indopazifisches Bündnis. Harris wollte außerdem an der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November und an einem internationalen Friedensforum teilnehmen.