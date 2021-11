Querena-Gemälde erzielte im Dorotheum Weltrekordpreis

Ein Gemälde des venezianischen Malers Luigi Querena hat am Dienstag bei der Dorotheum-Auktion Gemälde des 19. Jahrhunderts in Wien einen Weltrekordpreis für den Künstler erzielt. Wie das Auktionshaus mitteilte, ging das Historienbild „Der gesegnete Doge Francesco Morosini verlässt im Jahr 1693 Venedig, um auf der Peloponnes gegen die Türken zu kämpfen“ für 528.000 Euro an einen neuen Besitzer.