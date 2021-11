Udo Jürgens-Museum in Klagenfurt geplant

Die Stadt Klagenfurt will ein Udo-Jürgens-Museum einrichten. Wie Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) am Dienstag im Stadtsenat erklärte, habe man bereits einen „Letter of intent“ an die beiden Kinder des Musikers, Jenny und Jonny Jürgens geschickt. Seine Bedingung für eine Umsetzung: die Rahmenbedingungen müssten „im Bereich des Möglichen für die Stadt“ sein.