Langjähriger SPÖ-Mandatar Otto Pendl verstorben

Der langjährige SPÖ-Nationalratsabgeordnete Otto Pendl ist am Dienstag nach kurzer Krankheit verstorben. Das teilte der Arbeitersamariterbund, dessen Vizepräsident der Niederösterreicher war, in einer Aussendung mit. Pendl wurde 70 Jahre alt. Der vormalige Justizwachebeamte war 15 Jahre Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Trumau. Im Nationalrat saß er von 1998 bis 2017.

Pendl war unter anderem Sicherheitssprecher, Fraktionschef der Sozialdemokraten in einem der Korruptions-U-Ausschüsse im Nationalrat und Vorsitzender der Bundesheer-Kommission. Im Arbeitersamariterbund zeigte man sich erschüttert. Präsident Franz Schnabl schrieb: „Otto Pendl war nicht nur ein großartiger Politiker, er war auch ein wahrer Samariter.“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nannte Pendl einen engagierten Sozialdemokraten, der sich in all seinen Funktionen immer für die Interessen und Anliegen der Menschen eingesetzt habe. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) würdigte ihn als „aufrichtigen und loyalen Freund und Mitstreiter“.