Belarus kritisiert Belarus-Konferenz in Wien als „sinnlos“

Dass am 22. November in Wien eine große Konferenz zu Belarus stattfinden wird, war Ende Oktober durch eine öffentliche Erklärung von Bundeskanzler Schallenberg am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel bekannt geworden. Dieser hatte noch als Außenminister Ende September in New York seinen belarussischen Amtskollegen Makej zu einem vertraulichen Gespräch getroffen, bestätigte man am Mittwochnachmittag im Bundeskanzleramt auf APA-Anfrage. „Ziel der Konferenz in Wien ist es, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Wege aus der aktuellen Krise in Belarus zu finden“, erläuterte ein Sprecher des Bundeskanzleramts.