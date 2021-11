„Bücher machen den Unterschied“: „Buch Wien“ eröffnet

„Unser demokratisches Universum hat in letzter Zeit zwei massive Erschütterungen erfahren“, begann Charim ihre Rede. „Die eine Erschütterung teilen wir mit dem Rest der Welt - nämlich die Pandemie samt den so genannten ‚Querdenkern‘ in ihrem Schlepptau. Die zweite Erschütterung aber gehört uns ganz exklusiv: Das harte Aufprallen des so genannten ‚System Kurz‘ an der Öffentlichkeit. Diese demokratischen Notfälle, oder um mit Angela Merkel zu sprechen: diese demokratischen Zumutungen ereilen uns nahezu zeitgleich.“ Man habe in Österreich erleben müssen, dass „die demokratische Regierungsform auch bloß instrumentell gebraucht werden“ könne - „als Fassade, als PR-Tool, als Machtinstrument. (...) Andererseits haben wir auch gesehen, dass die Justiz intervenieren kann. Dass solches Folgen haben kann. Dass solches sogar zu Rück- oder Seitentritten führen kann. Dass also die Gewaltenteilung funktioniert.“