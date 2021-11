Macron und Harris geloben gute Zusammenarbeit

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Vizepräsidentin Kamala Harris haben bei ihrem Treffen in Paris eine gute Zusammenarbeit ihrer Länder angekündigt. „Wir sind uns einig, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen“, sagte Macron am Mittwoch. Diese neue Ära warte mit vielen Herausforderungen aber auch mit vielen Chancen auf, sagte Harris. „Wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen und den Fokus, den wir immer auf Partnerschaft gelegt haben, erneuern.“