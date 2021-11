Xi Jinping warnt vor Gipfel USA vor Eskalation

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor einer Eskalation der Spannungen mit den USA gewarnt. Einen Tag vor dem Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) unter neuseeländischem Vorsitz sagte der Präsident am Donnerstag in einer per Video übertragenen Rede auf einem Forum mit Wirtschaftsführern: „Die Asien-Pazifik-Region kann und darf nicht in die Konfrontation und Spaltung der Ära des Kalten Krieges zurückfallen.“ Er wies jede Diskriminierung einzelner Länder zurück.