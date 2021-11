EU-Mandatare für klare Leitfäden für Mindestlöhne

In Verhandlungen mit den EU-Staaten um neue Standards für Mindestlöhne in der Europäischen Union wollen EU-Parlamentarier klare Leitlinien durchsetzen. Demnach sollen Mindestlöhne als angemessen und gerecht gelten, wenn sie die Lohnverteilung verbessern und den „Arbeitnehmern und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern“, heißt es in einem entsprechenden Entwurf, über den der Arbeits- und Sozialausschuss des Europaparlaments an diesem Donnerstag abstimmt.