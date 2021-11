Notrufnummern in Deutschland vielerorts wieder erreichbar

Nach einem deutschlandweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstag sind aus mehreren Ländern Entwarnungen gemeldet worden. In Berlin seien beide Nummern wieder erreichbar, wie Polizei und Feuerwehr auf Twitter mitteilten. In Nordrhein-Westfalen wurden seit etwa 7.00 Uhr offenbar keine Störungen mehr gemeldet. Ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei sagte auf Anfrage, eine entsprechende Mitteilung der Telekom werde aber noch verifiziert.