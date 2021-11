Zweimotoriges Flugzeug bei Dornbirn abgestürzt

Im Gemeindegebiet von Dornbirn ist am Donnerstagvormittag ein Sportflugzeug mit einer Person an Bord abgestürzt. Die zweimotorige Maschine war nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) bei Nebel vom Flugplatz Hohenems gestartet und stürzte vermutlich im Bereich des Breitenberg ab. Die Absturzstelle befinde sich in unwegsamem Gelände, die Einsatzkräfte seien noch nicht am Einsatzort eingetroffen, so erste Informationen der RFL gegen 8.40 Uhr.