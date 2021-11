Notruf in Deutschland wieder erreichbar

Nach dem deutschlandweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind die Störungen nach Angaben der Telekom in allen Gebieten behoben. „Es gab am frühen Morgen eine Störung“, erklärte ein Telekom-Sprecher am Donnerstag. „Diese ist mittlerweile behoben.“ Die Analyse laufe, fügte er hinzu, ohne nähere Details zu nennen. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist die Telekom für die Notrufnummern zuständig.

Zuvor war bereits aus mehreren Bundesländern Entwarnungen gegeben worden. In Berlin waren beide Nummern wieder erreichbar, wie Polizei und Feuerwehr auf Twitter mitteilten. In Nordrhein-Westfalen wurden seit etwa 7.00 Uhr keine Störungen mehr gemeldet. Im bevölkerungsreichsten Bundesland waren zuvor alle Kräfte des Nachtdienstes der Polizeibehörden im Dienst. „Wir haben weiter alles an Präsenz, was wir haben, auf den Straßen“, sagte ein Polizeisprecher. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung persönlich an Ort und Stelle bei den Polizeistellen zu melden.