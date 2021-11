CO2-neutrales Pistengerät in Tiroler Skigebiet im Einsatz

Am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal wird eine CO2-neutrale Pistenpräparierung ausprobiert. Ein Pistengerät, das mit sogenanntem eFuel betrieben wird, soll im heurigen Winter als Pilotversuch eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um einen synthetisch erzeugten flüssigen Kraft- und Brennstoff, der aus Wasserstoff hergestellt wird, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz am Hintertuxer Gletscher. Die Energie dafür stammt aus Wind- und Solaranlagen.

Rund 2.000 Pistengeräte - davon die Hälfte in Tirol - sind in Österreich im Einsatz. Sie sind mit ihrem jährlichen Verbrauch von 30 Millionen Liter Kraftstoff für einen CO2-Ausstoß von 40.000 Tonnen verantwortlich. „Pilotversuche mit batteriebetriebenen Pistenraupen sowie mit Pistengeräten mit Wasserstoffantrieb haben wir in den letzten Jahren bereits umgesetzt. Leider sind beide Technologien für den Einsatz in hochalpinem Gelände nicht wirklich geeignet“, sagte Abg. Franz Hörl (ÖVP), der auch Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Tiroler Wirtschaftskammer ist.