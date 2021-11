Fischotter-Baby in Niederösterreich gerettet

In St. Veit a. d. Gölsen im Bezirk Lilienfeld ist ein Fischotter-Baby gerettet worden. Der mittlerweile etwa fünf Wochen alte „Poldi“ wird nun in der von „Vier Pfoten“ geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) im Bezirk Gänserndorf aufgezogen, wie am Donnerstag per Aussendung mitgeteilt wurde. Die Mutter des Jungtieres war von einem Auto überfahren worden.