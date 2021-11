Zwei Drittel in Österreich haben ersten Corona-Stich

Sechs Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben sich zumindest einmal gegen das Coronavirus impfen lassen. Das entspricht zwei Drittel der Bevölkerung. Die Auffrischungsimpfung haben sich allerdings erst knapp 560.000 abgeholt - also 6,2 Prozent der Einwohner. Am meisten sind es in Niederösterreich. Seit Ende Oktober sind fast 126.000 Erstimpfungen und 234.000 „Booster“ hinzugekommen. Am gestrigen Mittwoch haben sich 65.833 Menschen impfen lassen.

Die meisten Erstimpfungen gab es am Mittwoch in Oberösterreich (4.474) vor Wien (3.216) und Niederösterreich (2.998). Weiters gingen 1.630 Tiroler, 1.202 Steirer, 1.103 Salzburger und 1.010 Kärntner erstmals zur Impfung. In Vorarlberg waren es 231 Erststiche und im Burgenland 229. Weitere 425 konnten keinem Bundesland zugeordnet werden.

Insgesamt sind in den ersten zehn Novembertagen bisher 125.772 Erstimpfungen durchgeführt worden - beinahe so viele wie im gesamten Oktober (163.745). Auch die Zahl der Boosterimpfungen liegt im November (234.089) schon jetzt fast über dem Wert des gesamten Oktober (253.723). In ganz Österreich haben sich bisher 6,2 Prozent der Bevölkerung die Auffrischungsimpfung geholt. Die meisten „Booster“-Impfungen gibt es in Niederösterreich (7,5), vor Tirol (6,9), dem Burgenland (6,8) und Wien (6,2). In der Steiermark haben nur 6,0 Prozent der Bevölkerung einen dritten Stich erhalten, in Salzburg 5,9, in Kärnten 5,6, in Oberösterreich 5,4 und in Vorarlberg überhaupt nur vier Prozent.