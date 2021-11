Erste bilaterale Reise führt Kanzler Schallenberg nach Vaduz

Die erste bilaterale Reise im Amt des Bundeskanzlers hat Alexander Schallenberg (ÖVP) nach Liechtenstein geführt. Schallenberg traf am Donnerstag den Regierungschef und Finanzminister des Fürstentums, Daniel Risch, in Vaduz. Es handelte sich um einen Kurzbesuch im Rahmen eines Bundesländertages in Vorarlberg. Ein Treffen mit Erbprinz Alois war nicht geplant, weil sich dieser nicht im Land befinde, teilte eine Sprecherin mit.

Im Zentrum des Arbeitsgesprächs standen aktuelle Themen wie die Covid-19-Pandemie, die UN-Klimakonferenz in Glasgow sowie die regionale Zusammenarbeit. „Es ist mir ein großes Anliegen, die guten Beziehungen zu Österreich zu pflegen und weiter zu vertiefen“, sagte Risch laut Aussendung der Regierung in Vaduz. „Gerade die aktuelle Covid-19-Pandemie hat noch einmal verdeutlicht, wie wichtig die engen freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten sind.“

Auch Schallenberg betonte die Wichtigkeit solcher Treffen: „Ich freue mich, schon so rasch nach meinem Amtsantritt in Vaduz zu Gast sein zu können. Unsere vertrauensvolle und tragfähige Zusammenarbeit hat sich besonders in der Pandemie als essenziell erwiesen. Denn in den letzten 1,5 Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass besonders in Krisenzeiten die Nachbarschaft von enormer Bedeutung ist. Die ausgezeichneten Beziehungen zwischen Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein möchten wir weiter vertiefen und besonders unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken.“