RH kritisiert „Polit-Tarife“ bei Veranstaltungen

Der Rechnungshof (RH) übt Kritik an speziellen „Polit-Tarifen“ für die Abhaltung von Veranstaltungen politischer Parteien. Manche Veranstalter gewährten diesen Abschläge gegenüber kommerziellen Kunden von etwa einem Drittel. Der RH schließt in diesen Fällen nicht aus, dass die Rabatte einen geldwerten Vorteil nach dem Parteiengesetz darstellen könnten.

Die konkreten Parteien nennt der RH nicht beim Namen, allerdings die Daten und Anlässe der Veranstaltungen. Daraus ergibt sich, dass im Design Center Linz ein Landesparteitag der FPÖ sowie eine EU-Wahlkampfveranstaltung der ÖVP überprüft wurden. In der Tabakfabrik wurden eine Mitgliederversammlung der NEOS sowie eine Veranstaltung der SPÖ ausgewählt, in der Messe Tulln ein Wahlkampfauftakt der ÖVP, im Salzburg Congress ein Bundeskongress der Grünen und in der Halle E+G in Wien ein Wahlkampfauftakt der SPÖ.