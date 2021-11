Mühsamer Endspurt von UNO-Klimagipfel in Glasgow

Ein mühsamer Endspurt zeichnet sich am Freitagnachmittag auf dem UNO-Klimagipfel in Glasgow ab: Während COP-Präsident Alok Sharma den „We can“-Geist, ein „Wir können“, für die Verhandlungen beschwört sind am offiziellen Schlusstag anderswo Hunderte Delegierte protestierend durch das Tagungsgebäude gezogen, um „Klimagerechtigkeit“ zu fordern. Weitere Proteste sollen noch über die Bühne gehen. Russlands Delegation forderte indes Bewegung bei den Emissionszertifikaten.

Zuvor hatte ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung für Empörung bei Umweltschützern gesorgt. Darin wurden Forderungen aus einer früheren Fassung wie ein beschleunigter Kohleausstieg und ein Ende der Subventionen für fossile Energieträger deutlich verwässert. In der am Freitag veröffentlichten Rahmenentscheidung der COP26 wurde auch der Aufruf an die Staaten eingeschränkt, ihre Klimaschutzziele öfter als bisher vorgesehen zu überprüfen. Umwelt-NGOs kritisierten, in den Beschlusstexten fehlten noch einige „entscheidende Elemente“. „Trotz jahrzehntelanger Verhandlungen rasen wir nach wie vor auf eine 2,4 Grad heißere Welt zu. Das ist ein Vertragsbruch“, sagte Jasmin Duregger von Greenpeace Österreich. In der aktuellen Abschlusserklärung sehe man ganz klar, „dass die Öl- und Gas-Lobby ihre Finger im Spiel hatte. Der Text über das Ende der fossilen Energien ist zwar noch vorhanden, wurde jedoch massiv abgeschwächt.“