US-Gericht hebt Vormundschaft für Britney Spears auf

Pop-Sängerin Britney Spears (39) hat nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurückerlangt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat eine Richterin in Los Angeles am Freitag alle Auflagen der Vormundschaft aufgehoben. Richterin Brenda Penny war bei einer Anhörung damit einem Antrag von den Anwälten der Sängerin nachgekommen.

Bereits Ende September hatte die Richterin Spears‘ Vater als Vormund der Sängerin abgesetzt und eine Ersatzperson bestimmt. Jamie Spears (69) hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Bei Gerichtsanhörungen im Juni und Juli hatte die Sängerin in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer erhoben, sie würden ihr Leben kontrolliert und sich an ihr bereichern.

Die Sängerin feierte ihre neu gewonnene Freiheit. „Bester Tag aller Zeiten ... Gelobt sei Gott“, schrieb die 39-Jährige am Freitag auf Instagram. Dazu postete sie ein Video von jubelnden Fans vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles. Sie liebe ihre Fans so sehr, schrieb Spears zu dem Video. „Ich glaube, ich werde für den Rest des Tages weinen.“