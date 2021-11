Nationalrat beschließt Budget und Einweg-Pfand

Überschattet von den dramatischen Corona-Infektionszahlen geht der Nationalrat in eine Plenarwoche, die eigentlich selbst genug zu bieten hätte. So wird das Budget drei Tage debattiert und beschlossen und die Basis für den Einweg-Pfand gelegt. Die Pensionen werden angehoben und die Waffengesetze schärfer. Dazu soll VP-Klubchef Sebastian Kurz (ÖVP) auf Wunsch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft „ausgeliefert“ werden.

Aktuell zwar nicht vorgesehen, aber wohl nicht auszuschließen ist, dass in Bälde ein weiterer Lockdown auf Österreich zukommen könnte. Das wiederum lässt ein weiteres Mal ein Zahlenwerk von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ein wenig unsicher aussehen. An sich wären die Annahmen angesichts des überraschend starken Wirtschaftsaufschwungs gar nicht so schlecht. Erwartet wird ein deutlich gesunkenes gesamtstaatliches Defizit von 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung und eine leicht reduzierte Schuldenquote von 79,1 Prozent.